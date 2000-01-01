Посаженникова (Попыванова) Гликерия Нититична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Данииловна
Отец ребёнка: Посаженников Даниил Осипович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Посаженников Дмитрей Даниилович
Отец ребёнка: Посаженников Даниил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно