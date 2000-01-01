Посаженникова (Попыванова) Гликерия Нититична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженникова (Попыванова) Гликерия Нититична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Данииловна

Отец ребёнка: Посаженников Даниил Осипович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Посаженников Дмитрей Даниилович

Отец ребёнка: Посаженников Даниил Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посаженников Даниил Осипович

Смерть
Неизвестно
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