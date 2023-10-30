Щетинина Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Евдокия Павловна

Место рождения

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.10.1910

Дочь: Савельева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.03.1922

Сын: Щетинин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович

Александровка, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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