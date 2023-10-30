Щетинина Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1910
Дочь: Савельева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1922
Сын: Щетинин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Щетинин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно