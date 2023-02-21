Косенко Тихон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Косенко ?
Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Косенко ?
Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно