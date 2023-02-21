Косенко Тихон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко Тихон Петрович

Косенко Тихон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Косенко Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Косенко ?

Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Косенко Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Косенко ?

Мать ребёнка: Косенко Марфа Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Марфа Андриановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close