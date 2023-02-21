Косенко (Долбня) Марфа Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Долбня) Марфа Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Долбня Андриан Филиппович

Мать: Долбня Гликерия Калинниковна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Косенко Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Косенко ?

Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Косенко Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Косенко ?

Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Тихон Петрович

Смерть
Неизвестно
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