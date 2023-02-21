Косенко (Долбня) Марфа Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Косенко ?
Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Косенко ?
Отец ребёнка: Косенко Тихон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно