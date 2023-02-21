Кувардин Яков Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувардин Яков Лукьянович

Кувардин Яков Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Кувардин Лукьян Аввакумович

Мать: Кувардина Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кувардин Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кувардин Дорофей Яковлевич

Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кувардина Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кувардин Нестор Яковлевич

Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувардина Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close