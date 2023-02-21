Кувардин Яков Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кувардин Иоаким Яковлевич
Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кувардин Дорофей Яковлевич
Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кувардина Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кувардин Нестор Яковлевич
Мать ребёнка: Кувардина Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувардина Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно