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Кувардина Евфимия Ивановна

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Место рождения

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кувардин Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кувардин Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кувардин Евдоким Лукьянович

Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Кувардина Гликерия Лукьяновна

Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувардин Лукьян Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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