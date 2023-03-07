Кувардина Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кувардин Павел Лукьянович
Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кувардин Евдоким Лукьянович
Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Кувардина Гликерия Лукьяновна
Отец ребёнка: Кувардин Лукьян Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно