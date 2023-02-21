Лукошкин Еремей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкин Еремей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукошкин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукошкин Кузьма Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лукошкин Карп Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Лукошкин Елисей Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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