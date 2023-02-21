Лукошкин Еремей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукошкин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лукошкин Кузьма Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лукошкин Елисей Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно