Hallik (Oja) Ingel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hallik (Oja) Ingel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Vara Peeter

Мать: Vara Maria

Смерть
Неизвестно
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