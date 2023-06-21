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Hallik (Oja) Ingel
Hallik (Oja) Ingel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Vara Peeter
1874 г.р.
Мать
Vara (Oja) Maria
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Vara Peeter
Мать:
Vara Maria
Смерть
Неизвестно
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