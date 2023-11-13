Слепухина Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепухина Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.02.1896

Сын: Слепухин Максим Иванович

Отец ребёнка: Слепухин Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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