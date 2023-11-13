Слепухина Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.02.1896
Отец ребёнка: Слепухин Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920