Самсонова Марья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Губина Матрена
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
07.06.1787
Сын: Самсоновъ Федотъ
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
03.09.1788
Дочь: Самсонова Марфа
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсоновъ Ефимъ