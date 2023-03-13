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Самсонова Марья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Губина Матрена

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1787

Сын: Самсоновъ Федотъ

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1788

Дочь: Самсонова Марфа

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Самсоновъ Ефимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоновъ Ефимъ

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