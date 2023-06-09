(Самсонова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самсонова) Анна

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Самсоновъ Ефимъ

Мать: Самсонова Марья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан