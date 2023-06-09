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(Самсонова) Анна
(Самсонова) Анна
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Место рождения
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Самсоновъ Ефимъ
1758 г.р.
Мать
Самсонова Марья Артемьева
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Самсоновъ Ефимъ
Мать:
Самсонова Марья Артемьева
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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