Собчакова (Климова) Серафима Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946
Отец: Климов Сергей Васильевич
Мать: Климова Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1969
Дочь: Геранина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Собчаков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1980
Сын: Собчаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Собчаков Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно