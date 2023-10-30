Собчакова (Климова) Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собчакова (Климова) Серафима Сергеевна

Место рождения

Конново, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946

Отец: Климов Сергей Васильевич

Мать: Климова Васса Ефимовна

Конново, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.10.1969

Дочь: Геранина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Собчаков Виктор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1980

Сын: Собчаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Собчаков Виктор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собчаков Виктор Васильевич

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