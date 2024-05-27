Данилова-Демидова (Матвеева) Анастасия Васильевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилова-Демидова (Матвеева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Матвеев Василий Ионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова-Демидова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Данилов-Демидов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов-Демидов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1926

Дочь: Чалмаева (Данилова-Демидова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Данилов-Демидов Иван Яковлевич

Смерть
1944

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