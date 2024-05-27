Данилова-Демидова (Матвеева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1944
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Матвеев Василий Ионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова-Демидова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Данилов-Демидов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1926
Дочь: Чалмаева (Данилова-Демидова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Данилов-Демидов Иван Яковлевич
Смерть
1944