Гришина (Ларченкова) Ефросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Ларченкова) Ефросинья Даниловна

Место рождения

Черковка

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ларченков Данила

Мать: не указана

Черковка
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шестакова Феона (Фира) Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
06.08.1923

Дочь: Усватова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакевич Александра Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соляник Анна Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)

Смерть
Неизвестно
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