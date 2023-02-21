Гришина (Ларченкова) Ефросинья Даниловна
Место рожденияЧерковка
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ларченков Данила
Мать: не указана
Черковка
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шестакова Феона (Фира) Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Усватова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакевич Александра Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соляник Анна Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Степанович (Стефанов)
Смерть
Неизвестно