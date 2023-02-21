Гришин Терешков Федор Степанович (Стефанов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти25.11.1934
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Терешков Стефан Иоанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шестакова Феона (Фира) Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Усватова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакевич Александра Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соляник Анна Федоровна
Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна
Смерть
25.11.1934
Москва, город федерального значения Москва