Гришин Терешков Федор Степанович (Стефанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Терешков Федор Степанович (Стефанов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

25.11.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Терешков Стефан Иоанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шестакова Феона (Фира) Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
06.08.1923

Дочь: Усватова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакевич Александра Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соляник Анна Федоровна

Мать ребёнка: Гришина Ефросинья Даниловна

Смерть
25.11.1934
Москва, город федерального значения Москва
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