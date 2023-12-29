Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Философов Николай Егоров

Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1777

Муж: Философов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Философова) Вера Егорова

Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
26.04.1788

Сын: Философов Пётр Егоров

Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
11.01.1792

Сын: Философов (Филозопов) Василий Егоров

Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев

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