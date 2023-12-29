Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1777
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Философова) Вера Егорова
Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
26.04.1788
Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
11.01.1792
Сын: Философов (Филозопов) Василий Егоров
Отец ребёнка: Философов Егор Яковлев