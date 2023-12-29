Философов Егор Яковлев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1759
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1777
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Философова) Вера Егорова
Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова
Рождение ребёнка
26.04.1788
Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова
Рождение ребёнка
11.01.1792
Сын: Философов (Филозопов) Василий Егоров
Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова
Смерть
1798