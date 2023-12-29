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Философов Егор Яковлев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1759

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Философов Яков Семенов

Мать: Философова Палагея Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Философов Николай Егоров

Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1777

Жена: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Философова) Вера Егорова

Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Рождение ребёнка
26.04.1788

Сын: Философов Пётр Егоров

Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Рождение ребёнка
11.01.1792

Сын: Философов (Филозопов) Василий Егоров

Мать ребёнка: Философова (Торбениева) Прасковья (Анна) Екимова

Смерть
1798

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