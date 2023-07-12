Киселева (Подзорова) Ксения Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Подзоров Денис Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1856
Рождение ребёнка
18.10.1857
Дочь: Киселева Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
11.12.1858
Дочь: Киселева Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
07.09.1860
Дочь: Киселева Феодора Ефимовна
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
27.10.1861
Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович
Смерть
Неизвестно