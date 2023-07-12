Киселева (Подзорова) Ксения Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Подзорова) Ксения Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Подзоров Денис Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1856

Муж: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1857

Дочь: Киселева Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1858

Дочь: Киселева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1860

Дочь: Киселева Феодора Ефимовна

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Киселев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Киселев Ефим Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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