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Подзоров Сидор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Подзоров Денис Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Подзоров Филипп Сидорович

Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
12.01.1824

Дочь: Подзорова Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Подзорова Матрона Сидоровна

Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Подзоров Иван Сидорович

Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Подзоров Пантелеймон Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Наталия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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