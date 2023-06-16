Подзоров Сидор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Подзоров Денис Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Подзоров Филипп Сидорович
Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
12.01.1824
Дочь: Подзорова Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Подзорова Матрона Сидоровна
Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Подзорова Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Подзоров Пантелеймон Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно