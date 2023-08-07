Семен Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1771
Отец: Емельян Иванович
Мать: Стефанида Давыдовна
Бракосочетание
12.01.1789
Жена: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Степан Семенович
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Семенович
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Марья Захаровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно