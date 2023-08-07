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Семен Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1771

Отец: Емельян Иванович

Мать: Стефанида Давыдовна

Бракосочетание
12.01.1789

Жена: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Степан Семенович

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Семенович

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Марья Захаровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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