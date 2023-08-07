Стефанида Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Яков Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1771
Сын: Семен Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федосья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Спиридон Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно