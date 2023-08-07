Стефанида Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Яков Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1771

Сын: Семен Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федосья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Спиридон Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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