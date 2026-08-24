Толченов Василий Иванович
мужской, родился 1755, Дмитров, Дмитровский, Московская область
умер 1794, Дмитров, Дмитровский, Московская область
ОтецТолченов Иван Семенович1731 г.р.
МатьТолченова Ирина Дмитриевна1732 г.р.
Дети
Толченов Иван Васильевич1782 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Толченова Матрена Михайловна
Смерть
1794
Дмитров, Дмитровский, Московская область