Толченов Василий Иванович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Толченов Василий Иванович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1755, Дмитров, Дмитровский, Московская область

умер 1794, Дмитров, Дмитровский, Московская область

Отец
Толченов Иван Семенович1731 г.р.
Мать
Толченова Ирина Дмитриевна1732 г.р.
Дети
Толченов Иван Васильевич1782 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Толченов Иван Семенович

Мать: Толченова Ирина Дмитриевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Рождение ребёнка
1782

Сын: Толченов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Толченова Матрена Михайловна

Смерть
1794
Дмитров, Дмитровский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.