Анцыферовъ Лаврентей
Место рождения
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Анцыферовъ Иванъ
Мать: Анцыферова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Анцыферовъ Дмитрій
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Чикунова Матрена
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Корнева Василиса
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чупина Екатерина
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Манухина Наталья
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Башкурова Марья
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Туленкова Вѣра
Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно