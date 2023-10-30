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Анцыферовъ Лаврентей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Анцыферовъ Иванъ

Мать: Анцыферова Анна Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Анцыферовъ Дмитрій

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Чикунова Матрена

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Корнева Василиса

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чупина Екатерина

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Манухина Наталья

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Башкурова Марья

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Туленкова Вѣра

Мать ребёнка: Анцыферова Марфа Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Марфа Федорова

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