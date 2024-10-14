Туркин Анатолий Васильевич 19.08.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Туркин Анатолий Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 19.08.1921

умер 12.01.1988

Супруги
Туркина (Зотова) Галина Васильевна14.12.1926 г.р.
Дети
Туркин Сергей Анатольевич12.09.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно

Память народа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина (Зотова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1947

Сын: Туркин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Туркина (Зотова) Галина Васильевна

Смерть
12.01.1988

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