Туркин Анатолий Васильевич
мужской, родился 19.08.1921
умер 12.01.1988
Супруги
Туркина (Зотова) Галина Васильевна14.12.1926 г.р.
Дети
Туркин Сергей Анатольевич12.09.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1947
Сын: Туркин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Туркина (Зотова) Галина Васильевна
Смерть
12.01.1988