Пугина (Карлинова ?) Авдотья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Карлинова ?) Авдотья Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1838

Муж: Пугин Никита Леонтьев

Рождение ребёнка
19.09.1838

Дочь: (Пугина) Фёкла Никитина

Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Пугина) Устинья Никитина

Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пугин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1854

Дочь: (Пугина) Надежда Никитина

Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пугин Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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