Пугина (Карлинова ?) Авдотья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1838
Рождение ребёнка
19.09.1838
Дочь: (Пугина) Фёкла Никитина
Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Пугина) Устинья Никитина
Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пугин Михаил Никитин
Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев
Рождение ребёнка
15.09.1854
Дочь: (Пугина) Надежда Никитина
Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пугин Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Пугин Никита Леонтьев
Смерть
Неизвестно