Пугин Михаил Никитин
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
05.07.1870
Рождение ребёнка
17.06.1874
Дочь: (Пугина) Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)
Рождение ребёнка
20.05.1876
Сын: Пугин Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)
Рождение ребёнка
28.08.1877
Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)
Рождение ребёнка
08.03.1882
Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно