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Пугин Михаил Никитин

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пугин Никита Леонтьев

Мать: Пугина (Карлинова ?) Авдотья Елисеева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.07.1870

Жена: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)

Рождение ребёнка
17.06.1874

Дочь: (Пугина) Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1876

Сын: Пугин Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1877

Сын: Пугин Александр Михайлов

Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Пугин Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Пугина (Галанова) Параскева Степанова (Фёдорова)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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