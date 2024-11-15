Трофим Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1898 ст.
Поручители по жениху крестьяне Михаил Егоров и Григорий Семёнов По невесте села Ивановского Иван Зиновьев и Иван Егоров Кокушкин
Рождение ребёнка
19.06.1898
Мать ребёнка: Смирнова Ксенья Зиновьева
Восприемники села Ивановского Иван Никольский и Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Смирнов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно