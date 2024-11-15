Трофим Егоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофим Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1898 ст.

Жена: Смирнова Ксенья Зиновьева

Ивановское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху крестьяне Михаил Егоров и Григорий Семёнов По невесте села Ивановского Иван Зиновьев и Иван Егоров Кокушкин
Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Смирнов Петр Трофимович

Мать ребёнка: Смирнова Ксенья Зиновьева

Ивановское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники села Ивановского Иван Никольский и Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
1911

Сын: Смирнов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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