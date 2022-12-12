Ивановское
Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
35Село Ивановское (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2443744см.см.церковная службаземледелиеКирилловский почтовый тракт.колодезьСмежен с селом Ивановским.
36Село Ивановское (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Ивановского8814622523946444++земледелиеплотничествопочтовый тракт Черепов.— Кириллов.прудЦерковь, часовня, ц.-прих. школа, почт. ст., пчт. отд., вол. прав., 3 мелочные лавки, ярмарка ряды; торжки: 5-е по Пасхе воскресенье и 8-го сент., смежно с погостом Село Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36485Ивановскоесело59°30'с.ш.37°57'в.д.O-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19656424316с Ивановскоесело