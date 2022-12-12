село Ивановское, село Ивановское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Ивановская волость
35Село Ивановское (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2443744см.см.церковная службаземледелиеКирилловский почтовый тракт.колодезьСмежен с селом Ивановским.
36Село Ивановское (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Ивановского8814622523946444++земледелиеплотничествопочтовый тракт Черепов.— Кириллов.прудЦерковь, часовня, ц.-прих. школа, почт. ст., пчт. отд., вол. прав., 3 мелочные лавки, ярмарка ряды; торжки: 5-е по Пасхе воскресенье и 8-го сент., смежно с погостом Село Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
36485Ивановскоесело59°30'с.ш.37°57'в.д.O-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
19656424316с Ивановскоесело
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