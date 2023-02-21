Братченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Братченко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Братченко Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Братченко Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братченко Феодосия Яковлевна

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