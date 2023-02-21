Братченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Братченко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1905
Сын: Братченко Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.05.1908
Сын: Братченко Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Братченко Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно