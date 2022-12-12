Братченко (Елагина) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братченко (Елагина) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Братченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Братченко Василий

Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Братченко Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Братченко Василий

Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Братченко Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Братченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братченко Василий

Смерть
1943
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