Братченко (Елагина) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Братченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Братченко Василий
Рождение ребёнка
11.11.1905
Сын: Братченко Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Братченко Василий
Рождение ребёнка
06.05.1908
Сын: Братченко Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Братченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Братченко Василий
Смерть
1943