Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1801

Муж: Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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