Новопашен Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти23.11.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Новопашенной Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Новопашенной Василий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Парнищева Васса Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Новопашенной Козма Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1801
Сын: Новопашен Григорий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1810
Сын: Новопашенной Полиевкт (Поликарп) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
23.11.1823
Причина смерти: от удушья