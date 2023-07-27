Новопашен Яков Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашен Яков Васильев

Новопашен Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

23.11.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Новопашенной Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Новопашенной Василий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Парнищева Васса Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Новопашенной Козма Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1801

Сын: Новопашен Григорий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1810

Сын: Новопашенной Полиевкт (Поликарп) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
23.11.1823
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close