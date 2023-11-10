Новопашенной Полиевкт (Поликарп) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенной Полиевкт (Поликарп) Яковлев

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.01.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1810

Отец: Новопашен Яков Васильев

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1829

Жена: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
16.01.1834

Дочь: Ксения Полиевктова (Поликарпова)

Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1835

Дочь: Матрена Поликарпова

Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1836

Сын: Новопашенной Гавриил Поликарпов

Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Сын: Новопашен Евстафий Полиевктов

Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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