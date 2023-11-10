Новопашенной Полиевкт (Поликарп) Яковлев
Место рождения
Дата рождения07.01.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1810
Отец: Новопашен Яков Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1829
Рождение ребёнка
16.01.1834
Дочь: Ксения Полиевктова (Поликарпова)
Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
28.03.1835
Дочь: Матрена Поликарпова
Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
11.07.1836
Сын: Новопашенной Гавриил Поликарпов
Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
21.02.1840
Сын: Новопашен Евстафий Полиевктов
Мать ребёнка: Новопашенная (митьковских) Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно