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Новопашенной Василий Яковлев

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Новопашен Яков Васильев

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.05.1818

Жена: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Рождение ребёнка
16.01.1819

Сын: Новопашенной Максим Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1820

Сын: Новопашенной Георгий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1822

Сын: Новопашенной Ипатий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1827

Сын: Новопашенной Петр Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1829

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1830

Дочь: Анфисса Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1831

Сын: Новопашенной Моисей Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1834

Сын: Новопашенной Даниил Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1836

Сын: Новопашенной Савватий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1838

Сын: Новопашенной Никифор Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1840

Сын: Новопашен Николай Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно