Новопашенной Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Новопашен Яков Васильев
Мать: не указана
Сын: Новопашенной Максим Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Георгий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Ипатий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Петр Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Дочь: Анфисса Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Моисей Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Даниил Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Савватий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашенной Никифор Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)
Сын: Новопашен Николай Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евфимия Федотова (Феодосиева)