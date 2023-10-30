Марченко (Межуй) Епистимья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко (Межуй) Епистимья Кирилловна

Марченко (Межуй) Епистимья Кирилловна

Место рождения

Камень, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Истравка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close