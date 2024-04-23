Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1872

Сын: Герасим Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1874

Дочь: Прасковья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1877

Дочь: Агафья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1889

Сын: Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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