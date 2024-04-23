Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1872
Сын: Герасим Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
18.10.1874
Дочь: Прасковья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
07.04.1877
Дочь: Агафья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.03.1889
Сын: Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Георгиевич