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Прасковья Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

18.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874

Отец: Георгий Георгиевич

Мать: Мария Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1874
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Быстров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1896

Дочь: Василиса Степановна

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1897

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1899

Сын: Яков Степанович

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1905

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1908

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Александр Степанович

Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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