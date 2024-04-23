Прасковья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874
Отец: Георгий Георгиевич
Мать: Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1874
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
20.03.1893
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1896
Дочь: Василиса Степановна
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1897
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1899
Сын: Яков Степанович
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1905
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1908
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1913
Сын: Александр Степанович
Отец ребёнка: Быстров Степан Васильевич