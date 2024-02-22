Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Гарюнов Кондратий Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобров Никола Федорович

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.

Сын: Чернобров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чернобров Никола Федорович

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1837 ст.

Сын: Чернобров Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Чернобров Никола Федорович

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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