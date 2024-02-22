Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Гарюнов Кондратий Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.
Сын: Чернобров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чернобров Никола Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1837 ст.
Сын: Чернобров Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Чернобров Никола Федорович
Смерть
Неизвестно