Чернобров Никола Федорович Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернобров Никола Федорович

Место рождения

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чернобров Федор Иванович

Мать: Черноброва (Шипицина) Агафья Сидоровна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.

Сын: Чернобров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1837 ст.

Сын: Чернобров Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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