Чернобров Никола Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.
Сын: Чернобров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
30.01.1837 ст.
Сын: Чернобров Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Черноброва (Гарюнова) Анна Кондратьевна
Смерть
Неизвестно