Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Федор Кузьмич

Мать: Анна Наумовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
1779

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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