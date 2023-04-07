Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Федор Кузьмич
Мать: Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Кузьминична
Смерть
Неизвестно