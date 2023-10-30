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Тенишев Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

02.02.1844

Дата смерти

25.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1844

Отец: Тенишев Николай Иванович

Мать: не указана

(по др. данным 2 февраля 1843) Титул: князь.
Место жительства
1847
В три года лишился матери и воспитывался у дяди в Тверской губернии. Его отец занимал важные посты на императорской службе, в том числе управлял путями сообщения в Царстве Польском, где строил первые ... Показать все
Образование
С 1858 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Учился в частной гимназии.
Образование
С 1860 по 1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Университет В связи со студенческими волнениями был отозван отцом в Варшаву.
Образование
1864
Образовательное учреждение: Политехнический институт
Работа или профессия
1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Департамент путей сообщения Должность: техник Начал карьеру с работы на железной дороге «техником с окладом 50 рублей».
Работа или профессия
1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Основал небольшой слесарно-механический завод на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге, выпускавший машины для производства конструкций железнодорожных мостов. Вскоре Тенишев стал одним из акционеров,... Показать все
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Тенишева Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Тенишева Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1892

Жена: Тенишева Мария Клавдиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По свидетельству жены "муж был в полном смысле слова атеист, но атеист мирный. Он никому не мешал верить или принадлежать к тому или другому культу, он очень широко смотрел па вещи и отличался в этом ... Показать все
Работа или профессия
1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1896 году Тенишев отошел от непосредственного управления заводом и активного участия в бизнесе, сосредоточившись на научных и благотворительных проектах. Наиболее известными социальными проектами Те... Показать все
Работа или профессия
1900
Вячеслав Николаевич Тенишев входил в Совет торговли и мануфактур при департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов и был рекомендован на должность генерального комиссара от России на Всемир... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
промышленник и инженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.04.1903
После смерти его прах был перевезён в его смоленское имение и захоронен в подклети церкви Св. Духа на хуторе Флёново, недалеко от села Талашкино. Гроб сохранялся до 1917 года, а затем был вынесен мест... Показать все
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