Тенишев Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1844
Дата смерти25.04.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1844
Отец: Тенишев Николай Иванович
Мать: не указана
(по др. данным 2 февраля 1843) Титул: князь.
Место жительства
1847
В три года лишился матери и воспитывался у дяди в Тверской губернии. Его отец занимал важные посты на императорской службе, в том числе управлял путями сообщения в Царстве Польском, где строил первые ... Показать все
Образование
С 1858 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Учился в частной гимназии.
Образование
С 1860 по 1861
Образовательное учреждение: Университет В связи со студенческими волнениями был отозван отцом в Варшаву.
Образование
1864
Образовательное учреждение: Политехнический институт
Работа или профессия
1865
Место работы: Департамент путей сообщения Должность: техник Начал карьеру с работы на железной дороге «техником с окладом 50 рублей».
Работа или профессия
1870
Основал небольшой слесарно-механический завод на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге, выпускавший машины для производства конструкций железнодорожных мостов. Вскоре Тенишев стал одним из акционеров,... Показать все
Бракосочетание
Около 1877
Жена: Тенишева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Тенишев Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Тенишева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
1892
Место жительства
1893
По свидетельству жены "муж был в полном смысле слова атеист, но атеист мирный. Он никому не мешал верить или принадлежать к тому или другому культу, он очень широко смотрел па вещи и отличался в этом ... Показать все
Работа или профессия
1896
В 1896 году Тенишев отошел от непосредственного управления заводом и активного участия в бизнесе, сосредоточившись на научных и благотворительных проектах. Наиболее известными социальными проектами Те... Показать все
Работа или профессия
1900
Вячеслав Николаевич Тенишев входил в Совет торговли и мануфактур при департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов и был рекомендован на должность генерального комиссара от России на Всемир... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
промышленник и инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1903
После смерти его прах был перевезён в его смоленское имение и захоронен в подклети церкви Св. Духа на хуторе Флёново, недалеко от села Талашкино. Гроб сохранялся до 1917 года, а затем был вынесен мест... Показать все