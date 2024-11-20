Веснин Тимофей Иванов (сын) Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веснин Тимофей Иванов (сын)

Место рождения

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Веснин Иван Кондратевич

Мать: Веснина (Тельминова) Матрена Андреевна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
1824 год ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №11Дело №807 Духовные росписи церквей Челябинской округи слободы Таловской; селений: Петровского, Кислянского за 1824 г. Таловской слободы Николаевской церкви д. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веснина Пелагея Родионова (дочь)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Хлызова (Веснина) Мария Тимофеева (дочь)

Мать ребёнка: Веснина Пелагея Родионова (дочь)

ГАКО, фонд И-105, опись 1, дело 59 Таловская церковь Челябинского уезда Оренбургской епархии. Духовные росписи 1872-1875 гг. 1875 г. Деревни Норильной отставные солдаты и их домашние: ... (л. 534 об)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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