Веснин Тимофей Иванов (сын)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1819
1824 год ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №11Дело №807 Духовные росписи церквей Челябинской округи слободы Таловской; селений: Петровского, Кислянского за 1824 г. Таловской слободы Николаевской церкви д. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Хлызова (Веснина) Мария Тимофеева (дочь)
Мать ребёнка: Веснина Пелагея Родионова (дочь)
ГАКО, фонд И-105, опись 1, дело 59 Таловская церковь Челябинского уезда Оренбургской епархии. Духовные росписи 1872-1875 гг. 1875 г. Деревни Норильной отставные солдаты и их домашние: ... (л. 534 об)... Показать все
Смерть
Неизвестно