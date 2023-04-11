Хафизова Магани Гадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1927
Дочь: Басырова Музагида Вагизовна
Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметгалиева Мунира Вагизовна
Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович
Смерть
Неизвестно