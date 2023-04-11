Хафизова Магани Гадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова Магани Гадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1927

Дочь: Басырова Музагида Вагизовна

Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагизов Вазиль Вагизович

Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметгалиева Мунира Вагизовна

Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагизов Хамид Вагизович

Отец ребёнка: Хафизов Вагиз Хафизович

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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