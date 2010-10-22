Басырова (Вагизова) Музагида Вагизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басырова (Вагизова) Музагида Вагизовна

Место рождения

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

22.10.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: Хафизов Вагиз Хафизович

Мать: Хафизова Магани Гадиевна

Ново-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Суфьян Сулейманович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
13.02.1954

Муж: Басыров Суфьян Сулейманович

Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
запись о браке №110 от 13.02.1954 Коспашский ЗАГС Молотовской области. Св-во ЯА № 226174
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Суфьян Сулейманович

Рождение ребёнка
14.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Суфьян Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Суфьян Сулейманович

Смерть
22.10.2010
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