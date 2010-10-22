Басырова (Вагизова) Музагида Вагизовна
Место рождения
Дата рождения09.12.1927
Дата смерти22.10.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Отец: Хафизов Вагиз Хафизович
Мать: Хафизова Магани Гадиевна
Рождение ребёнка
23.01.1954
Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
13.02.1954
Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
запись о браке №110 от 13.02.1954 Коспашский ЗАГС Молотовской области. Св-во ЯА № 226174
Рождение ребёнка
20.05.1958
Рождение ребёнка
14.10.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.10.2010