Бесчастнова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1894 ст.
Отец: Михаил Григорьев
Мать: Ироида Леонтьева
Рождение ребёнка
11.04.1915 ст.
Дочь: Денисова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Бесчастнов Максим Иванович
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно