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Бесчастнова Анна Михайловна

Место рождения

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1894 ст.

Отец: Михаил Григорьев

Мать: Ироида Леонтьева

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1915 ст.

Дочь: Денисова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Бесчастнов Максим Иванович

Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесчастнов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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