Колбинцевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцевъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Колбинцевъ Семенъ

Мать: Колбинцева Татьяна

Смерть
1814
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