Krasicki von Siecin (Korwin-Krasiński) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krasicki von Siecin (Korwin-Krasiński) Maria

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Место рождения

Zegrze, Poland

Дата рождения

1847

Дата смерти

16.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Krasiński H. Korwin, Hrabia Stanisław Aleksy

Мать: Krasińska, Malatesta Dorota

Zegrze, Poland
Бракосочетание
01.06.1876

Муж: Krasicki Jan Maria

Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Homolacs Helena Izabela

Отец ребёнка: Krasicki Jan Maria

Wien, Austria
Бракосочетание
19.01.1895

Муж: Bubna-Littitz Karol

Wiedeń, Austria
Смерть
16.09.1912
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