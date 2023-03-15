Krasicki von Siecin (Korwin-Krasiński) Maria
Место рожденияZegrze, Poland
Дата рождения1847
Дата смерти16.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Zegrze, Poland
Бракосочетание
01.06.1876
Муж: Krasicki Jan Maria
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Homolacs Helena Izabela
Отец ребёнка: Krasicki Jan Maria
Wien, Austria
Бракосочетание
19.01.1895
Муж: Bubna-Littitz Karol
Wiedeń, Austria
Смерть
16.09.1912