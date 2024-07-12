Крайкина (Козлова) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайкина (Козлова) Екатерина Никитична

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

02.03.1933

Дата смерти

13.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1933

Отец: Козлов Никита Прокофьевич

Мать: Козлова (Черноногова) Александра Алексеевна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайкин Николай Никонорович

Рождение ребёнка
11.09.1956

Сын: Крайкин (Кузнецов) Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Крайкин Николай Никонорович

Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Крайкин Николай Никонорович

Смерть
13.09.1991
Инта, Инта, Республика Коми

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