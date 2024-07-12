Крайкина (Козлова) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения02.03.1933
Дата смерти13.09.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1956
Сын: Крайкин (Кузнецов) Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Крайкин Николай Никонорович
Рождение ребёнка
10.11.1958
Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Крайкин Николай Никонорович
Смерть
13.09.1991
Инта, Инта, Республика Коми