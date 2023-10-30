(Русакова) Марья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русакова) Марья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение
?.12.1857

Отец: Русаков Марко Семенович

Мать: Русакова Марфа Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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