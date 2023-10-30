(Русакова) Марья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение
?.12.1857
Отец: Русаков Марко Семенович
Мать: Русакова Марфа Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно