Чугунов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1924

Жена: Чугунова Валентина

Тигодский вик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Чугунова Валентина

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупанова Людмила

Мать ребёнка: Чугунова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Чугунова Валентина

Смерть
Неизвестно
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