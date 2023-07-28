Чугунов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1924
Жена: Чугунова Валентина
Тигодский вик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугунов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Чугунова Валентина
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупанова Людмила
Мать ребёнка: Чугунова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Чугунова Валентина
Смерть
Неизвестно